’Domeniche al castello’ al via Si riparte domani con Campitelli

A grande richiesta prende il via domani al Castello di Cusercoli la rassegna di spettacoli 'Le domeniche al castello. Romagna e dintorni' promossa dal Comune di Civitella in collaborazione con la Pro loco e il contributo della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, curata dalla DireFare. Per quattro domeniche al Castello di Cusercoli ci saranno interpreti di eccezione: Denis Campitelli con lo spettacolo carico di ricordi, poesie e racconti di atmosfera romagnola; Maria Pia Timo con le sue esilaranti riflessioni su lavoro, famiglia e questioni sociali; Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina che parlano di Romagna ma anche di scrittori e musicisti che hanno amato in uno spettacolo pieno di aneddoti poetici e familiari, storie che portano lo spettatore in giro per il mondo e per la Romagna, terra di sogni e 'pataccate'.

