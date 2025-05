Domenica la seconda edizione di Pedala per la salute promossa dalla Asl

© Brindisireport.it - Domenica la seconda edizione di Pedala per la salute, promossa dalla Asl Domenica 4 maggio si terrà a Ostuni la seconda edizione di Pedala per la salute, con partenza alle 9 dai Camerini di Villanova e ritorno nello stesso punto. L’iniziativa è organizzata, nell'ambito della Settimana dello sport, dall'assessorato allo Sport del Comune di Ostuni, in. 🔗 OSTUNI -4 maggio si terrà a Ostuni ladiper la, con partenza alle 9 dai Camerini di Villanova e ritorno nello stesso punto. L’iniziativa è organizzata, nell'ambito della Settimana dello sport, dall'assessorato allo Sport del Comune di Ostuni, in. 🔗 Brindisireport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Seconda edizione di “Una è centomila” a Molfetta con attività artistiche e culturali - Venerdì 7 marzo, dalle 10 alle 17, la sede di Network Contacts a Molfetta (via Olivetti, 17) ospiterà la seconda edizione di “Una è centomila”, promossa dalla organizzazione di volontariato Contasudinoi, nata all'interno dell’azienda con l'obiettivo di sviluppare progetti culturali e sociali sul... 🔗baritoday.it

Allerta maltempo, rinviate le partite di domani e quelle di domenica eccetto la Seconda Categoria - Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e per tutelare i terreni di gioco, il Comitato Regionale Veneto delibera la sospensione, per... 🔗veneziatoday.it

Napoli al ritmo del jazz: al Maschio Angioino la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz - Napoli celebra il jazz in grande stile con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, un evento esclusivo che porta sul palco del prestigioso e iconico Maschio Angioino, dal 28 al 30 aprile, tre serate di concerti imperdibili. Promosso dal Comune di Napoli e organizzato da... 🔗napolitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Domenica la seconda edizione di Pedala per la salute, promossa dalla Asl; Amaro del Ciclista pedala verso L’Étape by Tour de France a Parma; 'Pedale Rosso' fa tappa a Pisa: a piedi o in bici contro la violenza di genere; Imola Charity Bike: il 2 giugno si pedala contro la Fibrosi Cistica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Domenica la seconda edizione di Pedala per la salute, promossa dalla Asl - partenza alle 9 dai Camerini di Villanova e ritorno nello stesso punto. L’iniziativa è organizzata nell'ambito della Settimana dello sport ... 🔗brindisireport.it

Tutto pronto per la la seconda edizione della Granfondo Puccini Città di Lucca - Manca sempre meno all'inizio dell'evento ciclistico dedicato al maestro lucchese. Ecco come ritirare il pacco gara ... 🔗luccaindiretta.it

PanSec, pedalando tra Panaro e Secchia: pronta la seconda edizione, ecco le novità - Si terrà da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno. Prima novità: il percorso La seconda edizione dell’evento ... condividere il piacere di pedalare lenti e leggeri per misurare se ... 🔗msn.com