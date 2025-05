Domenica decisiva per i dilettanti | promozioni e verdetti in arrivo

Domenica campale quella di domani per i dilettanti (ore 16,30), in campo con l'ultima giornata di regular season, tranne la Terza che gioca la penultima. Ancora 2 le promozioni da definire per le squadre modenesi e tanti verdetti in zona playoff, playout e retrocessione.Champagne. Dopo Cdr Mutina, Medolla, Modenese, Junior Finale e Novese domani possono festeggiare Appennino 2000 (foto) e Audax Casinalbo. In Seconda 'I' l'Appennino è in vetta a +1 sulla Libertas Ghepard e deve vincere per tenere a distanza i rivali: i rossoblù ospitano l'Athletic Club terzo, la Libertas ha il Pioppe quinto, due squadre bisognose di punti per i playoff. In terza 'A' manca invece un solo punto all'Audax, a +6 a 180' dalla fine sulla Madonna di Sotto, ma domani c'è proprio lo scontro diretto in casa dei sassolesi che possono salire a -3 in vista dell'ultima giornata in cui ci sono Audax-Prignanese e La Veloce-Madonna.

