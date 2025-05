Domenica 4 maggio tornano il vintage e l’antiquariato in via Roma

Roma Street Market. Domenica 4 maggio, dalle 9 alle 18.30, vintage e antiquariato saranno protagonisti in via Roma, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall'incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria. Presenti gli stand delle attività commerciali di via Roma.

