Domenica 4 maggio musei aperti con ingresso ridotto a Catania

© Cataniatoday.it - Domenica 4 maggio musei aperti con ingresso ridotto a Catania Domenica 4 maggio 2025 i musei civici di Catania aderiscono all’iniziativa "Prima Domenica del mese al museo", con l’apertura di diversi siti culturali e la possibilità di accedervi con biglietto a tariffa ridotta. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dalla direzione. 🔗 Anche2025 icivici diaderiscono all’iniziativa "Primadel mese al museo", con l’apertura di diversi siti culturali e la possibilità di accedervi con biglietto a tariffa ridotta. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dalla direzione. 🔗 Cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

