Domato incendio alla Stena raccolti campioni d' aria da analizzare

© Veronasera.it - Domato incendio alla Stena, raccolti campioni d'aria da analizzare incendio allo stabilimento della Stena Recycling di Angiari. Il rogo è scoppiato intorno alle 16.30 di giovedì 1 maggio ed è stato Domato alle 17 di ieri, 2 maggio. Come riferito dai vigili del fuoco, non ci sono stati. 🔗 È durato praticamente un giorno il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'allo stabilimento dellaRecycling di Angiari. Il rogo è scoppiato intorno alle 16.30 di giovedì 1 maggio ed è statoalle 17 di ieri, 2 maggio. Come riferito dai vigili del fuoco, non ci sono stati. 🔗 Veronasera.it

Incendio domato alla Stena Recycling di Angiari - Un violento incendio s’è sviluppato ieri attorno alle 16 ad Angiari alla Stena Recycling, un'azienda specializzata nel trattamento di rifiuti elettronici e ... 🔗giornaleadige.it