Docente di sostegno | nuove competenze e abilitazione secondo l’Allegato A del decreto 75 2025

l'Allegato A al decreto 75 del 24 aprile 2025 introduce aggiornamenti significativi sul profilo professionale del Docente di sostegno, definendo in modo più dettagliato funzioni, responsabilità e percorsi formativi. Le novità riguardano in particolare l'abilitazione all'insegnamento di sostegno, che diventa più strutturata e aderente alle attuali esigenze inclusive della scuola italiana.

