Docente di sostegno | critiche al DM 32 2025 sulla conferma da parte delle famiglie

sostegno, esprime forte preoccupazione in merito alle disposizioni contenute nel DM n. 32 del 26 febbraio 2025, che attribuiscono alle famiglie degli alunni con disabilità la possibilità di confermare il Docente di sostegno a tempo determinato. Un punto di vista professionale . Docente di sostegno: critiche al DM 322025 sulla conferma da parte delle famiglie Scuolalink. 🔗 Il Coordinamento nazionale per l’inclusione, composto da collettivi di docenti specializzati e specializzandi sul, esprime forte preoccupazione in merito alle disposizioni contenute nel DM n. 32 del 26 febbraio, che attribuiscono alledegli alunni con disabilità la possibilità dire ildia tempo determinato. Un punto di vista professionale .dial DM 32daScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Genitori che scelgono il docente di sostegno: c’è chi dice si e c’è chi dice no. Le posizioni a confronto - La possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere la conferma del docente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico precedente, continua a dividere gli addetti ai lavori del comparto scuola, con genitori, sindacati e associazioni che si sono affrettati a prendere posizione sul tema per assecondare, o contestare, i contenuti dell’atto amministrativo. L'articolo Genitori che scelgono il docente di sostegno: c’è chi dice si e c’è chi dice no. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie interne di istituto e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia: cosa sapere - Nella scuola secondaria di primo grado, le graduatorie interne di istituto per i posti di sostegno vengono suddivise in base alla tipologia di disabilità e utilizzate per identificare i docenti perdenti posto in caso di riduzione dell’organico. La perdita del posto riguarda esclusivamente la specifica tipologia di sostegno coinvolta. Ad esempio, se si verifica una […] The post Graduatorie interne di istituto e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia: cosa sapere first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Mobilità docente di sostegno ITP: il passaggio di ruolo a posto comune è nella terza fase (25% dei posti) - Nel question time del 6 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Paolo Pizzo della Uil Scuola, è stato chiarito il percorso che un docente ITP di ruolo su sostegno con laurea deve seguire per ottenere un posto comune. In particolare, è stato spiegato quale procedura di mobilità sia necessaria e in quale fase rientri questa richiesta. L'articolo Mobilità docente di sostegno ITP: il passaggio di ruolo a posto comune è nella terza fase (25% dei posti) sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Conferma supplenza sostegno 2025: vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025, non fino al termine delle lezioni; Decreto su continuità per il sostegno, la strada sbagliata per un obiettivo giusto. Barbacci: netto dissenso della; Riconferma del docente di sostegno: cosa dice il DM n.32/2025 e le posizioni di favorevoli e contrari; I Proff. di Sostegno confermati su richiesta delle famiglie. Valditara diffonde il decreto ministeriale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conferma del docente supplente di sostegno per il 2025/26: cosa fa la famiglia, il Dirigente Scolastico, l’ufficio scolastico e il docente - Maggio è un mese importante per la realizzazione delle misure volte alla conferma dell'insegnante supplente di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26. Ma per arrivare al risultato sono necessari ... 🔗orizzontescuola.it

Il docente di sostegno: nuove competenze e responsabilità. Figura centrale nella rete educativa - Il Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, attraverso l’Allegato A, ridefinisce il profilo del docente specializzato per il sostegno. Il nuovo assetto si fonda su un’idea di scuola inclusiva, d ... 🔗orizzontescuola.it

Sostegno, conferma docenti da genitori: FLC CGIL e Gilda Unams impugnano il decreto, il Moige esprime disagio - La risposta del Moige “Esprimiamo disagio con la posizione assunta da FLC CGIL e Gilda Unams riguardo l’impugnazione del DM 32/2025 che consente la conferma dei docenti di sostegno su ... 🔗tecnicadellascuola.it