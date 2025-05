Djurgarden-Chelsea il terzo gol inglese è un erroraccio difensivo | VIDEO

Poker del Chelsea al Djurgarden: nella semifinale di andata di Conference League, la squadra inglese ipoteca la finale con 4-1 grazie alle reti di Sancho, Madueke e doppietta di Jackson. Il terzo gol nasce da un errore difensivo della squadra svedese.

Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei - Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7 Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo. Nonostante il suo contributo in termini di gol – […] 🔗calcionews24.com

Seccardini: "Fuorigioco sul primo gol, fallo sul terzo" - Volti scuri in casa Atletico Ascoli a fine partita. L’ennesima sconfitta contro l’ultima in classifica, dopo quelle con Fermana e Notaresco, non sono certo un bel segnale per le ambizioni playoff dei bianconeri. Una sconfitta nata da alcuni errori gravi dei padroni di casa, su tutti e tre i gol anche se il tecnico Simone Seccardini assolve la sua squadra. "Sul primo gol c’è una evidente posizione di fuorigioco di Coratella – ha dichiarato – che l’assistente non ha segnalato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Politano: «Abbiamo fatto un primo tempo ottimo dove potevamo cena segnare il terzo gol» - L’autore del primo gol del Napoli contro il Milan, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Danz nel post partita Le parole di Politano Hai lasciato tutto e hai ricominciato segnando an cosa al Milan «È una squadra che mi porta fortuna e oggi era importante vincere. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo dove potevamo cena segnare il terzo gol poi nel secondo tempo abbiamo sofferto e il Milan è venuto fuori anche perché è una grande squadra» Credete allo scudetto? «Prendiamo partita in partita, crediamo in noi stessi ed abbiamo un popolo fantastico che è sempre con noi» L'articolo ... 🔗ilnapolista.it

Video Djurgarden Chelsea (1-4)/ Gol e highlights: Jackson ne mette due! (Conference league) - Video Djurgarden Chelsea gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Conference League di oggi 1 maggio ... 🔗ilsussidiario.net

Djurgarden-Chelsea, il gol di Jackson nato da un pasticcio difensivo - Un malinteso tra portiere e difensore, quel classico 'la prendo io o la prendi tu?' che spesso si trasforma in un regalo avvelenato, ha consegnato al Chelsea il terzo gol nella semifinale di Conferenc ... 🔗informazione.it

Djurgarden-Chelsea 1-4: video, gol e highlights - Tutto facile per i Blues di Maresca che a Stoccolma mettono una seria ipoteca sulla finale. Dopo 13’ sblocca Sancho, che stoppa di petto e con tutta calma insacca di piatto. Al 43' Enzo Fernandez serv ... 🔗informazione.it