Dizionario di Malavita | storie e canzoni della malavita milanese in scena al Teatro Gerolamo

© Dailyshowmagazine.com - Dizionario di Malavita: storie e canzoni della malavita milanese in scena al Teatro Gerolamo della Milano più popolare e misteriosa arriva "Dizionario di malavita", un viaggio teatrale e musicale tra le canzoni, i gerghi e le storie della malavita milanese. Lo spettacolo, tratto da un'idea originale del compianto Filippo Crivelli, andrà in scena al Teatro Gerolamo con la regia di Roberto Recchia e la direzione musicale di Alessio Lega.In scena Valentina Ferrari e Lorenzo Castelluccio, accompagnati da Alessio Lega alla chitarra, Carlo Zerri al pianoforte e Gianpietro Marazza alla fisarmonica, daranno voce a un mondo dimenticato, fatto di leggende popolari, cronaca nera, detti intrisi di cultura underground e racconti di un passato milanese affascinante e spesso rimosso.Un omaggio alla Milano di Filippo CrivelliLo spettacolo nasce dall'incontro tra Valentina Ferrari e Filippo Crivelli, regista storico e profondo conoscitore della cultura meneghina.

"Dizionario di Malavita" in scena al Teatro Gerolamo. Canzoni, racconti e memorie di una Milano che non c'è più - Milano, 3 maggio 2025 – Il 10 e 11 maggio, il Teatro Gerolamo di Milano ospita un evento unico: "Dizionario di Malavita", spettacolo teatrale e musicale che affonda nelle radici popolari della città, tra canzoni, racconti e cronache della mala milanese. Un viaggio nella memoria collettiva di una Milano dimenticata, narrata con ironia, commozione e rigore culturale. "Dizionario di Malavita", da un'idea del compianto Filippo Crivelli, prende vita sul palcoscenico grazie alla voce di Valentina Ferrari, alla presenza scenica di Lorenzo Castelluccio, alla musica dal vivo di Alessio Lega (chitarra ...

