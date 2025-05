Dizionario di Malavita in scena al Teatro Gerolamo Canzoni racconti e memorie di una Milano che non c’è più

© Ilgiorno.it - “Dizionario di Malavita” in scena al Teatro Gerolamo. Canzoni, racconti e memorie di una Milano che non c’è più Milano, 3 maggio 2025 – Il 10 e 11 maggio, il Teatro Gerolamo di Milano ospita un evento unico: “Dizionario di Malavita”, spettacolo teatrale e musicale che affonda nelle radici popolari della città, tra Canzoni, racconti e cronache della mala milanese. Un viaggio nella memoria collettiva di una Milano dimenticata, narrata con ironia, commozione e rigore culturale. “Dizionario di Malavita”, da un’idea del compianto Filippo Crivelli, prende vita sul palcoscenico grazie alla voce di Valentina Ferrari, alla presenza scenica di Lorenzo Castelluccio, alla musica dal vivo di Alessio Lega (chitarra e direzione musicale), Carlo Zerri (pianoforte) e Gianpietro Marazza (fisarmonica), e alla regia di Roberto Recchia.La mala milanese tra cronaca, leggenda e poesiaSpiega Valentina Ferrari: “Lo spettacolo nasce da un’idea di Filippo Crivelli, regista e profondo conoscitore del Milanese e della cultura popolare più in generale, in un pomeriggio in cui lo andai a trovare quasi vent’anni fa. 🔗 , 3 maggio 2025 – Il 10 e 11 maggio, ildiospita un evento unico: “di”, spettacolo teatrale e musicale che affonda nelle radici popolari della città, trae cronache della mala milanese. Un viaggio nella memoria collettiva di unadimenticata, narrata con ironia, commozione e rigore culturale. “di”, da un’idea del compianto Filippo Crivelli, prende vita sul palcoscenico grazie alla voce di Valentina Ferrari, alla presenza scenica di Lorenzo Castelluccio, alla musica dal vivo di Alessio Lega (chitarra e direzione musicale), Carlo Zerri (pianoforte) e Gianpietro Marazza (fisarmonica), e alla regia di Roberto Recchia.La mala milanese tra cronaca, leggenda e poesiaSpiega Valentina Ferrari: “Lo spettacolo nasce da un’idea di Filippo Crivelli, regista e profondo conoscitore del Milanese e della cultura popolare più in generale, in un pomeriggio in cui lo andai a trovare quasi vent’anni fa. 🔗 Ilgiorno.it

