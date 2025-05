DIVIETO CATEGORICO di guidare l’auto di papà | se lo fai arriva una multa da capogiro | La norma è ufficiale e non si torna indietro

© Ilfogliettone.it - DIVIETO CATEGORICO di guidare l’auto di papà: se lo fai arriva una multa da capogiro | La norma è ufficiale e non si torna indietro l’auto a un figlio o un amico? Non è così semplice, cosa prevede il Codice della Strada e cosa rischi.Il Codice della Strada è una materia in costante aggiornamento. Le modifiche che si sono susseguite nel corso degli anni hanno cercato di rispondere ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali che hanno interessato il mondo dell’auto. L’introduzione di nuove abitudini, come l’uso del cellulare alla guida, e problematiche sempre più sentite, come l’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, hanno portato i legislatori ad adattare le norme per garantire maggiore sicurezza sulle strade.Il 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo aggiornamento del Codice della Strada, che ha introdotto diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti scorretti al volante. 🔗 È possibile prestarea un figlio o un amico? Non è così semplice, cosa prevede il Codice della Strada e cosa rischi.Il Codice della Strada è una materia in costante aggiornamento. Le modifiche che si sono susseguite nel corso degli anni hanno cercato di rispondere ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali che hanno interessato il mondo del. L’introduzione di nuove abitudini, come l’uso del cellulare alla guida, e problematiche sempre più sentite, come l’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, hanno portato i legislatori ad adattare le norme per garantire maggiore sicurezza sulle strade.Il 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo aggiornamento del Codice della Strada, che ha introdotto diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti scorretti al volante. 🔗 Ilfogliettone.it

Ne parlano su altre fonti

Calci e pugni alle auto in sosta: ora scatta il divieto di frequentare locali pubblici - Era stato fermato in flagranza di reato, il 29 marzo scorso, quando, a Sonnino, in evidente stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze colpengo e danneggiando con calci e pugni alcune auto in sosta nel centro del paese. Per un 35enne di nazionalità marocchina era stato poi disposto... 🔗latinatoday.it

Lascia l'auto in divieto di sosta, ostacola i vigili del fuoco e viene denunciata - In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha denunciato 2 persone, una donna di 61 anni per interruzione di pubblico servizio e un uomo di 24 anni per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Caserta. Poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti... 🔗casertanews.it

Germania, il programma del prossimo cancelliere Merz: "Missili Taurus a Kiev ma no invio soldati tedeschi, rimpatri in Siria e Afghanistan, via divieto Ue auto termiche” - Supporto all'Ucraina ma no all'invio di truppe tedesche, mano dura sull'immigrazione e rimozione del limite al debito, il programma del leader della CDU Friedrich Merz, 69 anni, è il prossimo cancelliere della Germania. Il leader dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha delineato un program 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Limiti neopatentati 2025, tutto quello che c'è da sapere; Neopatentati: quali autovetture possono guidare?; Scudo Verde, si parte. La guida completa su divieti e modelli. Oggi il nostro forum; Codice della strada, ecco tutte le nuove regole per i neopatentati - La videointervista alla Polizia. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Divieto di circolazione dalle 21.01” | Ultim’ora dal codice della strada: dal 5 maggio tutti a casa entro quest’ora - "Divieto di circolazione dalle 21.01": diventa di fatto ufficiale un vincolo straordinariamente importante e pesante. 🔗motorzoom.it

AUTO – Scatta il divieto di circolazione in tutta Italia: basta un componente difettoso e ti bloccano | Partono già le prime multe - Un divieto che arriva in modo alquanto inaspettato per tutti quei conducenti che utilizzano regolarmente l’auto. Sono milioni infatti le persone ... che ha sollecitato i conducenti a non guidare per ... 🔗romait.it