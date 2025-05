© Ilgiorno.it - Diverbio tra tifosi finisce con un naso rotto

Stavano guardando in televizione, all’interno di un locale, la partita di Champions League tra il Barcellona e l’ Inter quando, per cause non meglio precisate ma probabilmente legate al tifo, si è scatenata la baruffa tra alcuni avventori finita in rissa. Erano circa le 22 del 30 aprile scorso quando la zona periferica di Casalpusterlengo all’altezza del tracciato urbano della provinciale 234 si è trasformata in ring e c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza della Croce casalese e della pattuglia dei carabinieri i quali sono accorsi su posto: i primi, per soccorrere un ventiduenne il quale aveva verosimilmente preso un colpo forte ale i secondi per ricostruire la dinamica dei fatti e cercare di capire le cause scatenanti la rissa. Non si sa quanti abbiano partecipato alla contesa visto che all’arrivo delle forze dell’ordine alcuni si erano già dileguati. 🔗 Ilgiorno.it