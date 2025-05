Discarica scoperta a Palazzuolo | lupo si avvelena con i rifiuti VIDEO

Palazzuolo sul Senio, in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa il torrente Rovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del torrente, ha riportato in superficie la Discarica. Giovedì pomeriggio i vigili del fuoco sono interventi nel comune di Palazzuolo sul Senio, in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa il torrente Rovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del torrente, ha riportato in superficie la discarica.

