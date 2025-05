© Panorama.it - Dirottare il Futuro | L’AI che ci adula: tra verità, consenso e possibili rischi

In un mondo sempre più popolato da chatbot e assistenti virtuali, sta emergendo una tendenza insidiosa: l’zione algoritmica. I modelli di intelligenza artificiale generativa, progettati per piacere agli utenti,ano di dire solo ciò che vogliamo sentirci dire. Ma cosa comporta questa dinamica per la trasparenza, l’affidabilità delle risposte e la protezione dei dati personali? In questo episodio diil, Giulio Coraggio analizza le implicazioni legali, etiche e sociali del fenomeno, tra AI Act, GDPR e nuove sfide per lo sviluppo responsabile dei modelli. 🔗 Panorama.it