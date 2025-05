DIRETTA Serie A Inter-Verona 0-0 | partiti! – LIVE

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Verona 0-0: partiti! – LIVE Inter dopo tanto tempo scende in campo in Serie A da seconda in classifica. Obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Napoli di Antonio Conte, la squadra nerazzurra non ha comunque rinunciato ad un ampio turnover, suggerito anche dalle numerose assenze.DIRETTA Serie A, Inter-Verona: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itOltre agli infortunati Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, infatti, contro il Verona i padroni di casa non potranno contare sugli squalificati Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, che hanno patteggiato con il procuratore federale Chiné in merito all’inchiesta doppia Curva. 🔗 Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra nerazzurri e scaligeriA cavallo tra le due semifinali di Champions League e reduce dallo spettacolare 3-3 in casa del Barcellona, l’dopo tanto tempo scende in campo inA da seconda in classifica. Obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Napoli di Antonio Conte, la squadra nerazzurra non ha comunque rinunciato ad un ampio turnover, suggerito anche dalle numerose assenze.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itOltre agli infortunati Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, infatti, contro ili padroni di casa non potranno contare sugli squalificati Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, che hanno patteggiato con il procuratore federale Chiné in merito all’inchiesta doppia Curva. 🔗 Calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Tutto pronto per una grande domenica di calcio in Serie A con le sfide del 34° turno. Ad inaugurare il programma di giornata saranno i due lunch match delle 12:30, Venezia-Milan al Penzo e Como-Genoa al Sinigaglia. L’andamento di Como e Genoa È un momento decisamente positivo quello che sta attraversando il Como, che si presenta a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. 🔗sololaroma.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di ... 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Verona 0-0, il risultato LIVE; Inter-Verona diretta Serie A: segui la partita di campionato; Inter-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; È il giorno di Inter-Verona: tutti gli aggiornamenti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Verona LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Inter-Verona di Serie A 2024-2025 la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Diretta Inter Verona/ Streaming video e tv: per rispondere al Napoli! (Serie A, 3 maggio 2025) - Diretta Inter Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Bentegodi per il trentacinquesimo turno dela Serie A stagione 2024/2025. 🔗ilsussidiario.net

Diretta Inter-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - I nerazzurri di Simone Inzaghi, persa la vetta della classifica, ospitano al Meazza gli scaligeri di Paolo Zanetti nel 35° turno del campionato di Serie A ... 🔗tuttosport.com