DIRETTA Serie A Cagliari-Udinese e Parma-Como | formazioni ufficiali LIVE

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: formazioni ufficiali LIVE Serie A, Parma e Como si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie A come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato.DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itTra i principali artefici della splendida cavalcata lombarda, Cesc Fabregas è finito nel mirino di numerosi club europei, compresi Milan e Roma, ma vuole chiudere la stagione in bellezza e provare a centrare una storica e clamorosa cinquina. Reduce dal 2-2 in casa della Lazio e da sette risultati utili di fila (6 pareggi e una vittoria), la squadra allenata da Christian Chivu va a caccia di punti fondamentali nella corsa salvezza. 🔗 Calciomercato.it seguirà le due partite in programma sabato 3 maggio alle 15Presentatesi ai nastri di partenza come squadre cuscinetto dellaA,si sfidano nella trentacinquesima giornata diA come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itTra i principali artefici della splendida cavalcata lombarda, Cesc Fabregas è finito nel mirino di numerosi club europei, compresi Milan e Roma, ma vuole chiudere la stagione in bellezza e provare a centrare una storica e clamorosa cinquina. Reduce dal 2-2 in casa della Lazio e da sette risultati utili di fila (6 pareggi e una vittoria), la squadra allenata da Christian Chivu va a caccia di punti fondamentali nella corsa salvezza. 🔗 Calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Como-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Tutto pronto per una grande domenica di calcio in Serie A con le sfide del 34° turno. Ad inaugurare il programma di giornata saranno i due lunch match delle 12:30, Venezia-Milan al Penzo e Como-Genoa al Sinigaglia. L’andamento di Como e Genoa È un momento decisamente positivo quello che sta attraversando il Como, che si presenta a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. 🔗sololaroma.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di ... 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Calcio Live News: alle 15 in campo Parma-Como e Cagliari-Udinese, stasera tocca a Napoli e Inter; DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: segui la cronaca LIVE; Serie A. Venezia-Torino 1-1. Alle 15 Cagliari-Udinese e Parma-Como - Cagliari-Udinese, occasione salvezza per i sardi; Parma-Como: dove vederla in diretta tv e streaming | Serie A 2024/25. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cagliari-Udinese LIVE alle 15 - Cagliari-Udinese, 35a giornata di Serie A Dopo l`anticipo di ieri tra Torino e Venezia, la quart`ultima giornata di Serie A continua con altre quattro partite in. 🔗calciomercato.com

Parma-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Ducali ad un passo dalla salvezza, i lariani cercano il quinto successo consecutivo. Pecchia conferma il tandem Pellegrino-Bonny, Fabregas recupera Douvikas ... 🔗msn.com

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi, 35^ giornata (oggi 3 maggio 2025) - Risultati Serie A, classifica: continua il duello scudetto tra Napoli e Inter, in campo sabato 3 maggio e ancora una volta ad orari diversi. 🔗ilsussidiario.net