Dino Baggio ritorna sul gesto dei soldi in un celeberrimo Parma Juve | Lo rifarei ce l’avevo con un sistema marcio! Con quell’iniziativa persi una cosa…

© Juventusnews24.com - Dino Baggio ritorna sul gesto dei soldi in un celeberrimo Parma Juve: «Lo rifarei, ce l’avevo con un sistema marcio! Con quell’iniziativa persi una cosa…» Dino Baggio, ex centrocampista del Parma, rievoca il famoso gesto dei soldi fatto all’arbitro Stefano Farina durante un match contro la Juve nel 2000: le sue paroleDino Baggio riavvolge il nastro e torna a parlare di un gesto eclatante. Il 9 gennaio del 2000 l’Ennio Tardini di Parma ospitava Parma Juve, sfida nella quale l’ex centrocampista fu espulso. In seguito a quella decisione l’ex centrocampista si rivolse verso l’arbitro Farina, facendogli il gesto dei soldi. gesto che ha giustificato così a La Gazzetta dello Sport.PAROLE – «Il gesto dei soldi? Lo rifarei. Non ce l’avevo con Farina, con cui mi sono chiarito poco prima che morisse. Ce l’avevo con un sistema marcio. E la pagai cara: ero titolare fisso in Nazionale e non fui più chiamato. Mai più. Il presidente federale Nizzola mi disse che era una sospensione temporanea, ma fu definitiva. 🔗 , ex centrocampista del, rievoca il famosodeifatto all’arbitro Stefano Farina durante un match contro lanel 2000: le sue paroleriavvolge il nastro e torna a parlare di uneclatante. Il 9 gennaio del 2000 l’Ennio Tardini diospitava, sfida nella quale l’ex centrocampista fu espulso. In seguito a quella decisione l’ex centrocampista si rivolse verso l’arbitro Farina, facendogli ildeiche ha giustificato così a La Gazzetta dello Sport.PAROLE – «Ildei? Lo. Non cecon Farina, con cui mi sono chiarito poco prima che morisse. Cecon un. E la pagai cara: ero titolare fisso in Nazionale e non fui più chiamato. Mai più. Il presidente federale Nizzola mi disse che era una sospensione temporanea, ma fu definitiva. 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dino Baggio: “Rifarei il gesto dei soldi, ma me la facero pagare. Avevo fatto arrabbiare qualcuno” - Dino Baggio ricorda in un'intervista quanto accadde in un Parma-Juventus del 2000. Dopo aver ricevuto un'espulsione l'allora centrocampista fece un gesto all'arbitro, un gesto che gli costò anche il posto in Nazionale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dino Baggio: «Il sistema era marcio, dopo il gesto all’arbitro Farina mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Non è stato Moggi a farmi fuori dalla Juve ma altri due…» - Dino Baggio: «Il sistema era marcio, dopo il gesto all’arbitro Farina mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sulla Juve…». Le parole Al Mondiale del 1994, quello che vide l’Italia perdere in finale col Brasile ai rigori, i Baggio nella Nazionale di Sacchi erano due: Roberto, il fuoriclasse assoluto, e Dino, il centrocampista che fece anche […] 🔗calcionews24.com

Dino Baggio racconta: "Il coltello lanciato dagli spalti, l'addio alla Juventus, il gesto dei soldi" - Dino Baggio, oggi 53 anni, ex centrocampista della Nazionale e di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio, Blackburn Rovers, Ancona e Triestina,... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Dino Baggio sul gesto dei soldi in Parma Juve: «Lo rifarei»; Dino Baggio: «Roby era un fratello, Vialli è l’esempio. Il gesto dei soldi all’arbitro? Nessun pentimento»; Parma-Juve, Dino Baggio: 'Il mio gesto dei soldi all'arbitro...'; Dino Baggio: “Mi ribellai alla dittatura Juve, emerso tutto con Calciopoli. Quel mio gesto dei soldi…”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dino Baggio: "Feci un gesto, la pagai cara: non mi chiamarono più in Nazionale. Nizzola disse..." - Dino Baggio ha raccontato un episodio molto particolare, che a detta sua ha segnato la sua carriera con la maglia della Nazionale italiana. 🔗msn.com

Dino Baggio: “Rifarei il gesto dei soldi, ma me la facero pagare. Avevo fatto arrabbiare qualcuno” - Dino Baggio ricorda in un’intervista quanto accadde in un Parma-Juventus del 2000. Dopo aver ricevuto un’espulsione l’allora centrocampista fece un gesto all’arbitro, un gesto che gli costò anche il ... 🔗fanpage.it

Dino Baggio racconta: "Il coltello lanciato dagli spalti, l'addio alla Juventus, il gesto dei soldi" - Dino Baggio, oggi 53 anni, ex centrocampista della Nazionale e di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio, Blackburn Rovers, Ancona e Triestina, parla alla Gazzetta. 🔗msn.com