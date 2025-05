Dino Baggio racconta | "Il coltello lanciato dagli spalti l'addio alla Juventus il gesto dei soldi"

Dino Baggio, oggi 53 anni, ex centrocampista della Nazionale e di Torino, Inter, Juventus, Parma, Lazio, Blackburn Rovers, Ancona e Triestina.

Lezioni di cinema al Teatro Ordigno, venerdì 14 marzo De Fornari racconta Dino Risi - Quinto appuntamento con la seconda edizione di Lezioni di Cinema all'Ordigno di Vada, rassegna cinematografica su cinque "Registi italiani". Venerdì 14 marzo, alle 21.15 al Teatro Ordigno di Vada, Oreste De Fornari racconta il cinema di Dino Risi. La rassegna è organizzata in sinergia fra 50&Più... 🔗livornotoday.it

Dino Baggio rivela: «Vi dico la mia favorita per la supersfida tra Juventus e Inter» - di RedazioneDino Baggio, l’ex calciatore ha parlato della supersfida tra Juventus e Inter e ha rivelato la sua favorita per la vittoria Dino Baggio, ex calciatore noto per le sue esperienze sia con Juventus e Inter, ha recentemente condiviso le sue opinioni ai microfoni della Gazzetta Dello Sport sulla tanto attesa supersfida tra le due squadre, prevista per il 16 febbraio 2025. In questa occasione, Baggio ha rivelato quale squadra considera favorita per la vittoria. 🔗internews24.com

Dino Baggio: “So che mi accostano a McTominay” - Dino Baggio, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento per il 5° anniversario della “Alberto Di Chiara Academy”. L’ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Parma, ha parlato del cammino delle italiane in Champions e della lotta al vertice in campionato. Infine ha fatto cenno alla somiglianza di McTominay con lui. Anche lo scozzese è in effetti capace di ricoprire più ruoli. 🔗terzotemponapoli.com

Dino Baggio: “Marcus Thuram mi ha davvero impressionato, ecco cosa ha di diverso rispetto al fratello” - Dino Baggio ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Marcus e Khephren Thuram. “ Marcus l’ho visto tirare i primi calci al pallone. E’ nato quando io e Lilian giocavamo nel Parma. 🔗msn.com

Dino Baggio: "Juve in ripresa, ma l'Inter è la più forte d'Italia" - Anche Dino Baggio è un doppio ex di Juve-Inter. E anche lui parla del Derby d'Italia sempre alla Gazzetta dello Sport. "La Juve gioca in casa e questo potrebbe risultare un vantaggio, ma continuo ... 🔗msn.com