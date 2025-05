Dimesso dall’ospedale si mette alla guida di un’ambulanza Poi fa un’incidente

Dimesso dall'ospedale e, per tornare a casa, si è messo al volante di un'ambulanza. Poi si è schiantato dopo alcune centinaia di metri. Protagonista della vicenda un 21enne tunisino che la mattina di venerdì 2 maggio ha lasciato il Sant'Anna di Cona.

