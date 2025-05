Dilemma ordine pubblico in Lecce-Napoli | la reazione di Manfredi

Il primo cittadino della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato le delicate decisioni intraprese in occasione di Lecce-Napoli, gara della 34esima giornata di campionato.

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare di Lecce, in una gara cruciale per questo finale di stagione e per le sorti della stagione, con un vantaggio in classifica che fa ben sperare nel sogno Scudetto. Per questo motivo, in molti hanno provato ad acquistare un biglietto per assistere al match in Salento dal vivo.

Il sindaco Manfredi ringrazia il Comune di Lecce: "Ringrazio la sindaca di Lecce"

In questa stagione i tifosi del Napoli sono stati costretti a rinunciare a varie trasferte a causa di numerosi divieti disposti dalle autorità per motivi di ordine pubblico. Pertanto, in vista delle "porte aperte" in Lecce-Napoli, l'entusiasmo generale è schizzato alle stelle.

