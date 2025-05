Dietro le quinte con Zeudi Di Palma | il vlog che ha sorpreso i suoi follower

Zeudi Di Palma sorprende i fan con un nuovo vlog su TikTok: uno sguardo intimo alla sua quotidianità

Zeudi Di Palma, l'ex Miss Italia e volto ormai amatissimo del panorama televisivo italiano, ha sorpreso i suoi fan con un nuovo TikTok che in poche ore ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti. Il video, curato ma allo stesso tempo spontaneo, mostra un lato inedito della giovane modella napoletana: tra risate, momenti quotidiani e uno stile inconfondibile, Zeudi conferma ancora una volta la sua capacità di coniugare eleganza e genuinità.

Leggi anche Temptation Island, il reality show cambia location e versione

Un nuovo TikTok: eleganza e autenticità in primo piano

Nel video, girato con il formato dinamico tipico dei vlog brevi, Zeudi porta i follower con sé in una giornata tipo: "Ciao come state? Oggi vi voglio portare con me e farvi vedere un pò la mia giornata.

