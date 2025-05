Dietologi e nutrizionisti napoletani restate pure chiusi | i chili li perdiamo guardando una partita a settimana

Il Pianista dei prati, ancora lui, come due anni fa apre il concerto. A due passi dalla presa della gloria. Pronti via, San Gennaro fa il miracolo, e a Lecce festeggiano come se fosse Capodanno. Ah no, la loro è una protesta. Nel frattempo Big Rom segna ma ha il piede di un numero più grande di Gaspar.Annullato. Loro non escono, noi proviamo a schiacciarli. Punizione dal limite.Jack di cazzimma pura all'angolo di Falcone.Uno a zero. Sempre lui come a Torino due anni fa.Sempre lui, il nostro ciondolo di diamanti.Politano regala un corner. Gaspar colpisce la traversa, Spinazzola spazza.AnsiaScott lancia Jack, che calcia fuori di un pelo falciato da Gaspar. Potrebbe essere rigore ma non piangiamo, resistiamo.

Tifosi napoletani criticano Lukaku, interviene Cosmi: “Prestazione certamente positiva” - L’ex allenatore, tra le altre, di Palermo e Lecce, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport sulle frequenze di Campania 21 in cui ha parlato della partita del Napoli contro l’Inter soffermandosi, in particolare, sulla prestazione di uno degli attaccanti azzurri, Romelu Lukaku. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Mi riferisco ai […] L'articolo Tifosi napoletani criticano Lukaku, interviene Cosmi: “Prestazione certamente positiva” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Nube nera, l'appello ai cittadini: "Restate a casa. Non aprite le finestre" - L'incendio scoppiato poco prima delle 17.00 di oggi nella ditta Chimpex industriale, situata nella zona A.s.i. di Caivano in località Pascarola, sta vedendo impegnate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Napoli, con l'ausilio di tre autobotti. Presente anche una squadra del comando di... 🔗napolitoday.it

Via al Campionato degli alberghi Napoletani, otto strutture tra sport e turismo - Al via il torneo degli alberghi napoletani che assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti del turismo. Fischio di inizio per l’8vs8 AICS Hotels Napoli League il torneo degli alberghi napoletani che assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti del turismo. Otto squadre in rappresentanza di altrettante strutture alberghiere: Costa del Vesuvio (campioni in carica), […] 🔗2anews.it

