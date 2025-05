Diciannovenne ucciso in strada a Torino la pista del branco

© Agi.it - Diciannovenne ucciso in strada a Torino, la pista del branco strada a Torino, ieri sera. Un ragazzo di origini della Costa d'Avorio di 19 anni è stato ucciso intorno alle 23.30 in via Monte Rosa, nel cuore di Barriera di Milano. Il Diciannovenne è stato aggredito mentre camminava per strada e alcuni passanti hanno dato l'allarme. Il giovane è stato colpito con un unico fendente che gli ha trapassato il cuore. L'uomo che lo ha sferrato è scappato ed è tuttora ricercato. Agenti della Squadra mobile di Torino hanno acquisito e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona, oltre ad ascoltare alcuni testimoni. Forse aggredito da un gruppo Le ricerche della persona nella periferia Est della città già nota per episodi di degrado e microcriminalità si estendono a un possibile gruppo di aggressori e forse a una lite finita in rissa. 🔗 AGI - Accoltellamento mortale in, ieri sera. Un ragazzo di origini della Costa d'Avorio di 19 anni è statointorno alle 23.30 in via Monte Rosa, nel cuore di Barriera di Milano. Ilè stato aggredito mentre camminava pere alcuni passanti hanno dato l'allarme. Il giovane è stato colpito con un unico fendente che gli ha trapassato il cuore. L'uomo che lo ha sferrato è scappato ed è tuttora ricercato. Agenti della Squadra mobile dihanno acquisito e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona, oltre ad ascoltare alcuni testimoni. Forse aggredito da un gruppo Le ricerche della persona nella periferia Est della città già nota per episodi di degrado e microcriminalità si estendono a un possibile gruppo di aggressori e forse a una lite finita in rissa. 🔗 Agi.it

Ne parlano su altre fonti

Diciannovenne ucciso in strada a Torino, il killer in fuga - AGI - Accoltellamento mortale in strada a Torino, ieri sera. Un ragazzo di origini africane di 19 anni è stato ucciso intorno alle 23.30 in via Monte Rosa, nel cuore di Barriera di Milano. Il diciannovenne è stato aggredito mentre camminava per strada e alcuni passanti hanno dato l'allarme. Il giovane è stato colpito con un unico fendente che gli ha trapassato il cuore. L'uomo che lo ha sferrato è scappato ed è tuttora ricercato. 🔗agi.it

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada: la rissa e il fendente mortale alla spalla - È stato ucciso con una coltellata alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Mamoud Diane, 19 anni, cittadino ivoriano residente nel Cuneese, è morto nella tarda serata di venerdì 2 maggio in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. L’aggressione si è consumata intorno alle 23:30, sotto gli occhi di alcuni passanti atterriti. La coltellata ha perforato il cuore di Mamoud Diane Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato avvicinato da un gruppo di almeno sette persone. 🔗notizieaudaci.it

Torino, 19enne ucciso in strada con una coltellata al cuore - Per il giovane non c'è stato nulla da fare: il fendente alla schiena non gli ha lasciato scampo. L'omicidio è avvenuto nella notte in periferia 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

19enne ucciso con una coltellata in strada a Torino, aggredito da più persone; Diciannovenne ucciso in strada a Torino, il killer in fuga; Ragazzo ucciso in strada: una coltellata ha raggiunto il cuore; Torino, 19enne ucciso in strada. Una coltellata alla schiena dopo una maxi rissa: calci, pugni e bottigliate tra gruppi opposti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Diciannovenne ucciso in strada a Torino, il killer in fuga - AGI - Accoltellamento mortale in strada a Torino, ieri sera. Un ragazzo di origini africane di 19 anni è stato ucciso intorno alle 23.30 in via Monte Rosa, nel cuore di Barriera di Milano. Il dicianno ... 🔗msn.com

Coltellata al cuore, un 19enne è stato ucciso in strada a Torino - Un diciannovenne di origini nordafricane è stato accoltellato a morte ieri sera in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino. 🔗msn.com

Torino: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso in strada - Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato a Torino, ieri sera, 2 maggio. Il giovane stava camminando per la strada, a dare l'allarme alcuni passanti. 🔗tg.la7.it