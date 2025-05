© Ilgiorno.it - Di necessità virtù

BisesSi parla tanto del caro vita milanese per le case e le spese ordinarie, un po’ meno invece degli affitti per i negozi, le attività e le nuove imprenditorie. Perché se i giovani non riescono a permettersi nemmeno un monolocale, i giovani creativi tantomeno un ulteriore spazio in cui lavorare, dovendo per forza di cose ripiegare i propri sogni e lasciarli in fondo a un cassetto sempre più adirati e scoraggiati. Questa è stata la spinta di Valentina, Giorgia e Debora, tre designer unite dalla passione per l’oreficeria, per aprire “About” la fucina orafa di via De Sanctis in cui si affitta anziché la scrivania come in un abituale co-working il banchetto orafo e tutta l’attrezzatura per avviare o imparare la professione.Sono 14 postazioni e diverse le tipologie di specializzazione, perché oltre a dar vita alla propria visione si apprende una tecnica acquisendo esperienza. 🔗 Ilgiorno.it