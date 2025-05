Di Lorenzo | Lottare per lo scudetto sembrava impensabile ora siamo davanti e dipende da noi

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Lottare per lo scudetto sembrava impensabile, ora siamo davanti e dipende da noi» Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il LecceLa conferenza di Di Lorenzo«Abbiamo festeggiato una vittoria importante ma non la più importante, mancano tre partite ed è tutto aperto. Ci siamo guadagnati la possibilità di dipendere solo da noi stessi, fatto il nostro il resto va in secondo piano. siamo contenti della vittoria, il Lecce aveva bisogno di punti e c’era una atmosfera particolare».«Ripensando alla scorsa stagione, essere qui dopo dieci mesi e Lottare per lo scudetto era impensabile, ma è frutto del lavoro e dei sacrifici fatti dal 15 luglio quando siamo partitl. Manca poco, dobbiamo lavorare e stare sul pezzo perché mancano tre partite».«Non c’è nulla che mi spaventi, vedo come lavoriamo in settimana e come giochiamo. 🔗 Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il LecceLa conferenza di Di«Abbiamo festeggiato una vittoria importante ma non la più importante, mancano tre partite ed è tutto aperto. Ciguadagnati la possibilità dire solo da noi stessi, fatto il nostro il resto va in secondo piano.contenti della vittoria, il Lecce aveva bisogno di punti e c’era una atmosfera particolare».«Ripensando alla scorsa stagione, essere qui dopo dieci mesi eper loera, ma è frutto del lavoro e dei sacrifici fatti dal 15 luglio quandopartitl. Manca poco, dobbiamo lavorare e stare sul pezzo perché mancano tre partite».«Non c’è nulla che mi spaventi, vedo come lavoriamo in settimana e come giochiamo. 🔗 Ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter» - Giovanni Di Lorenzo ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica il pensiero del Napoli in merito al futuro dell’annata. IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli a seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. 🔗inter-news.it

Zoff scommette sulla Juve: «Ha le potenzialità per lottare per lo scudetto ma solo se farà questo» - di Redazione JuventusNews24Zoff scommette sulla Juve: le dichiarazioni a Radio Marte sui bianconeri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Verona nell’ultimo turno Intervenuto a Radio Marte Dino Zoff ha parlato così della Juve, reduce dalla vittoria casalinga contro il Verona. Le sue dichiarazioni. ZOFF – «La Juve ha tutte le potenzialità per lottare per lo scudetto se gioca come ha fatto ieri sera, ovvero in modo più brillante del solito. 🔗juventusnews24.com

Meret: “Vogliamo restare in alto per lottare per lo scudetto” - Il portiere del Napoli Meret parla dopo la vittoria sulla Fiorentina di Palladino. Alex Meret, portiere del Napoli e della nazionale italiana, ha parlato dopo … L'articolo Meret: “Vogliamo restare in alto per lottare per lo scudetto” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Cosa riportano altre fonti

Di Lorenzo: «Lottare per lo scudetto sembrava impensabile, ora siamo davanti e dipende da noi; Dale capitano!: Simeone festeggia con Di Lorenzo negli spogliatoi a Lecce | FOTO; Napoli, la carica di capitan Di Lorenzo: “Scudetto, è un momento cruciale. Dipende tutto da noi”; Raspadori come Milik e Soulé: secondo gol su punizione, ma ne ha tirati meno di dieci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Di Lorenzo schietto sullo scudetto: “Tutto nelle nostre mani” - Il capitano degli azzurri è sincero sullo scudetto: “Sappiamo di dover dare tutto, è un punto cui non pensavamo neppure di arrivare. Sappiamo che sarà difficile, ma è nelle nostre mani e cercheremo di ... 🔗msn.com

Napoli, Di Lorenzo: “Scudetto, siamo a un punto cruciale. Tutto è nelle nostre mani” - Di Lorenzo risponde anche su chi ha lasciato la maglia azzurra a gennaio, Kvaratskhelia: "Ieri sera - ha detto - ho visto la sua partita con il Psg: è fortissimo e gli auguro il meglio, anche di ... 🔗fcinter1908.it

Napoli, la carica di capitan Di Lorenzo: “Scudetto, punto cruciale. Dipende tutto da noi” - Per il Napoli è un incrocio fondamentale. Lo scudetto è vicino: “Non c’è stato un momento preciso in cui abbiamo capito di poter lottare. Ci siamo costruiti questo percorso partita dopo partita. Ora ... 🔗napoli.repubblica.it