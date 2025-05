Devolver Digital promette che pubblicherà un gioco nel giorno di lancio di GTA 6

Devolver Digital sceglie di andare nella direzione opposta. Il noto publisher texano ha confermato, con tono ironico ma determinato, che pubblicherà un gioco nello stesso giorno del lancio dell'attesissimo Grand Theft Auto 6, ovvero il 26 maggio 2026. La notizia arriva tramite un post sull'account ufficiale X (ex Twitter), dove la compagnia ha scritto:"Non potete sfuggirci. È il 26 maggio 2026, allora."Già a marzo 2025, prima ancora che Rockstar ufficializzasse la data d'uscita di GTA 6, Devolver aveva promesso di lanciare un titolo nello stesso giorno del titolo, qualsiasi esso fosse. Ora che la data è ufficiale, l'editore ha ribadito senza esitazioni il suo intento. Una mossa che si distingue per audacia, considerando che la maggior parte dei publisher ha scelto di non programmare uscite importanti a ridosso dell'evento videoludico più atteso del decennio, nel timore di essere oscurati.

