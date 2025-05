Detenuti ciociari ripuliscono la spiaggia L' iniziativa a Sabaudia

© Latinatoday.it - Detenuti ciociari ripuliscono la spiaggia. L'iniziativa a Sabaudia Sabaudia. 14 Detenuti della casa circondariale di Frosinone sono stati impegnati in una giornata di volontariato ambientale presso la spiaggia della Bufalara, nel Parco Nazionale del Circeo. L’evento, promosso dalle associazioni. 🔗 È stata una giornata carica di emozioni quella andata in scena a. 14della casa circondariale di Frosinone sono stati impegnati in una giornata di volontariato ambientale presso ladella Bufalara, nel Parco Nazionale del Circeo. L’evento, promosso dalle associazioni. 🔗 Latinatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Detenuti ciociari ripuliscono la spiaggia. L'iniziativa a Sabaudia - È stata una giornata carica di emozioni quella andata in scena a Sabaudia. 14 detenuti della casa circondariale di Frosinone sono stati impegnati in una giornata di volontariato ambientale presso la spiaggia della Bufalara, nel Parco Nazionale del Circeo. L’evento, promosso dalle associazioni... 🔗latinatoday.it

Nell'ex lido Poste i mezzi di Avr ripuliscono la spiaggia e portano via la sabbia insieme ai rifiuti - Ieri mattina, la raccolta dei rifiuti sulle spiagge (lungo la litoranea nord di Brindisi) ha scatenato molte polemiche a causa di alcuni camion della società Avr intenti a trasportare nei... 🔗quotidianodipuglia.it

Detenuti e volontari di Plastic Free insieme per pulire la spiaggia dai rifiuti - E’ una particolare iniziativa di clean up quella in programma per sabato 3 maggio sulla spiaggia di Sabaudia; a organizzarla Plastic Free che sarà impegnata insieme ai detenuti nell’ambito di una giornata nazionale in collaborazione con l'associazione Seconda chance. A partire dalle 9 - dopo... 🔗latinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Detenuti ciociari ripuliscono la spiaggia. L'iniziativa a Sabaudia; Frosinone, Su TikTok dalla mensa del carcere; Detenuti ciociari ripuliscono la spiaggia L' iniziativa a Sabaudia; Supercoppa Italiana accordo raggiunto e format confermato | partecipanti e montepremi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia