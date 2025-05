Derby Inter-Milan la clamorosa doppietta di Jovic in Coppa Italia | VIDEO

Jovic elimina l'Inter. Riguarda la doppietta del serbo nel Derby di Coppa Italia vinto dal Milan per 3-0. Il 14 maggio per i rossoneri ci sarà la finale contro il Bologna. VIDEO da Gazzetta.it.

