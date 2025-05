Derby amaro per Mandelli | la Reggiana vince delusione palpabile

Chi festeggia e chi perde spiega, dice Julio Velasco. "Quindi mi tocca spiegare.", sono state le prime parole di Paolo Mandelli (foto) in un dopo Derby ammantato di una delusione tale che risultava quasi palpabile. "Ho avvertito subito che non eravamo in grande giornata e non brillanti come al solito. Siamo andati sotto, abbiamo avuto una buona reazione mentale e siamo riusciti a ribaltarla andando al riposo in vantaggio, pur con il rammarico dell'occasione avuta con Caso. Purtroppo nel secondo tempo non siamo stati in grado di gestirlo, questo vantaggio. Dispiace. I ragazzi ci credevano veramente tanto, c'era il clima giusto con tanta gente. Per noi l'amarezza è doppia, abbiamo perso punti pesanti e poi era il Derby con la Reggiana, sarebbe stato bello continuare il percorso in maniera diversa.

Modena - Reggiana 2-3 | Derby amaro per i canarini, ma i playoff restano a portata - Modena si arrende alla Reggiana nel finale del match e incassa una sconfitta che tuttavia non influisce troppo negativamente sulla corsa playoff, viste le sconfitte contestuali di Bari e Cesena. Mister Mandelli commenta così la partita: “Sicuramente è una bella botta, era una partita nella... 🔗today.it

Modena-Reggiana: Pergreffi punta alla doppia vittoria nel derby - Peccato per quel derby gettato alle ortiche esattamente un anno fa a Reggio Emilia, altrimenti, Antonio Pergreffi, avrebbe potuto definirsi vero e proprio talismano. Quando si parla di incontri ravvicinati con squadre non banali come Reggiana, Parma, Spal e Cesena bisogna anzitutto ricordare che il capitano vantava zero ko, se Gondo non avesse realizzato il rigore esattamente un anno fa. Anche questa è storia e potrebbe esserlo ancor di più se il Modena riuscisse, per la prima volta, a vincere due derby con i granata nello stesso campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Reggiana vince il derby, mister Dionigi: "Vittoria super meritata, ma è già tempo di pensare a domenica" - Nel post match contro il Modena hanno parlato mister Davide Dionigi, capitan Paolo Rozzio e Cedric Gondo: la vittoria è una goduria, ma domenica si torna in campo ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Modena Reggiana 2-3: derby ai granata. I gialloblù non fanno la storia - La giornata canarina è storta, la fase difensiva lascia a desiderare. Poi l’espulsione di Pedro Mendes nel finale lascia anche i gialli in dieci ... 🔗ilrestodelcarlino.it