Denunciati i due uomini che uccisero la cagnolina Timida a Siracusa

© Agi.it - Denunciati i due uomini che uccisero la cagnolina Timida a Siracusa Siracusa hanno identificato e denunciato con l'accusa di uccisione di animali e danneggiamento un 48enne, con precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio, e un 26enne. Entrambi, residenti a Siracusa, sono ritenuti responsabili della morte di Timida, una cagnolina di quartiere, trovata senza vita sui binari poco più di due settimane fa in via Lido Sacramento, zona balneare a sud di Siracusa. Secondo il racconto di una testimone, come riferito dalla Lega antivivisezionista che ha presentato la denuncia insieme all'Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, i due uomini sarebbero arrivati in auto e dopo essere scesi dal veicolo hanno distrutto le cucce di Timida, 14 anni, e Tommy, 12 anni, iscritti all'anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall'associazione Balzoo di Siracusa. 🔗 AGI - I carabinieri dihanno identificato e denunciato con l'accusa di uccisione di animali e danneggiamento un 48enne, con precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio, e un 26enne. Entrambi, residenti a, sono ritenuti responsabili della morte di, unadi quartiere, trovata senza vita sui binari poco più di due settimane fa in via Lido Sacramento, zona balneare a sud di. Secondo il racconto di una testimone, come riferito dalla Lega antivivisezionista che ha presentato la denuncia insieme all'Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, i duesarebbero arrivati in auto e dopo essere scesi dal veicolo hanno distrutto le cucce di, 14 anni, e Tommy, 12 anni, iscritti all'anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall'associazione Balzoo di. 🔗 Agi.it

Se ne parla anche su altri siti

Guardistallo, rubano grondaie e oggetti in rame da un'abitazione: denunciati due uomini - I Carabinieri della Stazione di Guardistallo, al termine di una rapida attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cinquantenne che, nei giorni scorsi, all’interno di un’abitazione privata aveva commesso più furti, impossessandosi di alcune grondaie di rame... 🔗pisatoday.it

Fermati in auto con mezzo chilo di gioielli in oro: due uomini denunciati - I due sono stati controllati dalla Polizia Stradale alla barriera di Napoli dell'Autostrada A16: trovati in possesso di gioielli in oro, sono stati denunciati per ricettazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Minacciano tre persone col coltello: “Pagateci la colazione…”. Due uomini denunciati in provincia di Latina - Minacciati con un coltello e costretti a un prelievo: incubo per tre cittadini indiani Una mattinata da incubo per tre cittadini indiani a Latina, vittime di un’aggressione da parte di un gruppo di stranieri. Due uomini di origine tunisina, ritenuti i responsabili della rapina, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato grazie a un intervento tempestivo. L’aggressione: rapina e minacce con un’arma L’episodio si è verificato in un bar poco distante dal centro città, dove tre cittadini indiani sono stati avvicinati da un gruppo di stranieri. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Siracusa | Uccisione cagnolina Timida: denunciati due uomini; Norvegia: un uomo scopre che ChatGPT lo accusa di avere ucciso due suoi figli e denuncia OpenAI; Milko Gargiulo ucciso davanti all'asilo da Andrea Izzo, per una donna contesa: aveva già denunciato il suo killer due volte; FOTO | Chi era Milko Gargiulo, l’uomo ucciso a Napoli: aveva denunciato il suo killer già 2 volte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siracusa, denunciati due uomini accusati di avere ucciso una cagnolina di quartiere - Alla base del gesto ci sarebbe la preoccupazione che i cani recassero disturbo ai villeggianti della zona di Siracusa. 🔗meridionews.it

Orrore a Siracusa: uccidono una cagnolina e distruggono le cucce dei randagi, denunciati due uomini - Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per l’uccisione brutale della cagnolina Timida e il danneggiamento delle cucce dei randagi ... 🔗newsicilia.it

Scoperti con merce rubata. Denunciati due uomini - Tutto il materiale rubato è stato restituito agli esercizi commerciali. I due sono stati denunciati per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. 🔗rainews.it