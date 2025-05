Dengue un caso in provincia di Como | Piano di disinfestazione no prodotti dell’orto

Un caso di Dengue "è stato accertato a Capiago Intimiano", in provincia di Como, "per questo, in via precauzionale, sono stati attivati i trattamenti preventivi previsti dal protocollo vigente: la situazione non desta alcuna preoccupazione, né allarme". Così in una nota l'Agenzia di tutela della Salute dell'Insubria (Ats) in merito al caso di Dengue.

Como, allarme sanitario a Capiago Intimiano per un caso di febbre Dengue: scattano tre giorni di disinfestazione - Capiago Intimiano (Como), 3 maggio 2025 – La disinfestazione programmata dopo la scoperta di un caso di Dengue nel Comasco sarà eseguita a partire da oggi, sabato 3 maggio, fino al 5 maggio nella frazione Olmeda del Comune di Capiago Intimiano, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata. Lo ha spiegato il sindaco Emanuele Cappelletti che ha firmato l'ordinanza al riguardo, recependo le richieste dell'Ats Insubria. 🔗ilgiorno.it

Caso di Dengue a Capiago Intimiano vicino Como, l'allarme del Comune: "Tenete chiuse le finestre" - Segnalato caso di Dengue nel Comasco, avviato trattamento per l'eliminazione di eventuali zanzare tigri 🔗notizie.virgilio.it

Dengue, un caso a Como e torna l'allarme: «Non consumate i prodotti dell'orto». Bassetti: «Sarà endemica» - Con i primi caldi si torna a parlare di Dengue. A Capiago Intimiano, Como, per un caso di febbre gialla, scrive "La Provincia", è scattato l'allarme dopo che un... 🔗leggo.it

