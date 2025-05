Dengue un caso in provincia di Como | Piano di disinfestazione no prodotti dell’orto

Un caso di dengue "è stato accertato a Capiago Intimiano", in provincia di Como, "per questo, in via precauzionale, sono stati attivati i trattamenti preventivi previsti dal protocollo vigente: la situazione non desta alcuna preoccupazione, né allarme". Così in una nota l'Agenzia di tutela della Salute dell'Insubria (Ats) in merito al caso di dengue.

Como, allarme sanitario a Capiago Intimiano per un caso di febbre Dengue: scattano tre giorni di disinfestazione - Capiago Intimiano (Como), 3 maggio 2025 – La disinfestazione programmata dopo la scoperta di un caso di Dengue nel Comasco sarà eseguita a partire da oggi, sabato 3 maggio, fino al 5 maggio nella frazione Olmeda del Comune di Capiago Intimiano, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata. Lo ha spiegato il sindaco Emanuele Cappelletti che ha firmato l'ordinanza al riguardo, recependo le richieste dell'Ats Insubria. 🔗ilgiorno.it

Caso di Dengue nel Comasco, iniziata la disinfestazione: “Importato dall’estero, nessun allarme” - Il trattamento di disinfestazione sarà fatto dal 3 al 5 maggio: "Chiudere gli animali in casa e tenere le finestre chiuse" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

