Dengue torna l’allarme in Italia | l’avvertimento di Bassetti

© Thesocialpost.it - Dengue, torna l’allarme in Italia: l’avvertimento di Bassetti Italia torna a fare i conti con l’allarme Dengue, conosciuta anche come la “febbre spaccaossa”. Questa malattia infettiva sta diventando una minaccia sempre più concreta anche nel nostro Paese. Ma quali sono i sintomi da tenere sotto controllo? E quando è opportuno effettuare i test? L’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un importante avvertimento a riguardo.Un episodio di particolare rilievo si è verificato a Capiago Intimiano, in provincia di Como, dove un uomo è stato ricoverato dopo essere tornato da un viaggio in una zona endemica. I sintomi erano quelli della febbre gialla, una delle infezioni virali trasmesse dalle zanzare tropicali. Le autorità locali sono intervenute prontamente avviando trattamenti straordinari anti-zanzare tigre e consigliando ai cittadini di tenere le finestre chiuse, proteggere gli animali domestici e evitare il consumo di ortaggi autoprodotti fino al 5 maggio. 🔗 Con l’arrivo della stagione calda, l’a fare i conti con, conosciuta anche come la “febbre spaccaossa”. Questa malattia infettiva sta diventando una minaccia sempre più concreta anche nel nostro Paese. Ma quali sono i sintomi da tenere sotto controllo? E quando è opportuno effettuare i test? L’infettivologo Matteoha lanciato un importante avvertimento a riguardo.Un episodio di particolare rilievo si è verificato a Capiago Intimiano, in provincia di Como, dove un uomo è stato ricoverato dopo essereto da un viaggio in una zona endemica. I sintomi erano quelli della febbre gialla, una delle infezioni virali trasmesse dalle zanzare tropicali. Le autorità locali sono intervenute prontamente avviando trattamenti straordinari anti-zanzare tigre e consigliando ai cittadini di tenere le finestre chiuse, proteggere gli animali domestici e evitare il consumo di ortaggi autoprodotti fino al 5 maggio. 🔗 Thesocialpost.it

