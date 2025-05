Delusione Napoli e Inzaghi con la testa al Barça | cosa filtra su Lautaro

© Calciomercato.it - Delusione Napoli e Inzaghi con la testa al Barça: cosa filtra su Lautaro Napoli: turnover totale del tecnico, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurroIl Napoli rispetta il pronostico sul campo del Lecce e costringe l’Inter a non sbagliare nell’anticipo di questa sera a San Siro contro il Lecce.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itDelusione tra i tifosi del Meazza al risultato finale della squadra dell’ex Conte, che ha espugnato il Via del Mare grazie alla punizione vincente di Raspadori. Il pubblico di fede nerazzurra fa sentire comunque il solito e trascinante sostegno ai ragazzi di Simone Inzaghi, fin dall’arrivo del pullman allo stadio.L’allenatore piacentino rivoluziona la sua Inter in vista del decisivo match di martedì in Champions League contro il Barcellona. Turnover praticamente totale, con il solo Bisseck nelle retrovie confermato rispetto all’undici sceso in campo in Catalogna. 🔗 L’Inter, impegnata al Meazza contro il Verona, scivola a -6 dalla capolista: turnover totale del tecnico, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurroIlrispetta il pronostico sul campo del Lecce e costringe l’Inter a non sbagliare nell’anticipo di questa sera a San Siro contro il Lecce.Simone(LaPresse) – Calciomercato.ittra i tifosi del Meazza al risultato finale della squadra dell’ex Conte, che ha espugnato il Via del Mare grazie alla punizione vincente di Raspadori. Il pubblico di fede nerazzurra fa sentire comunque il solito e trascinante sostegno ai ragazzi di Simone, fin dall’arrivo del pullman allo stadio.L’allenatore piacentino rivoluziona la sua Inter in vista del decisivo match di martedì in Champions League contro il Barcellona. Turnover praticamente totale, con il solo Bisseck nelle retrovie confermato rispetto all’undici sceso in campo in Catalogna. 🔗 Calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ranocchia, testa a Napoli Inter: «Inzaghi stasera farà dei cambi, soprattutto in vista della gara di sabato! E su Conte…» - di RedazioneRanocchia, testa a Napoli Inter: «Inzaghi stasera farà dei cambi, soprattutto in vista della gara di sabato! E su Conte…» Le parole dell’ex difensore nerazzurro Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, Andrea Ranocchia, ha parlato cosi del big match di sabato tra Napoli ed Inter: LE PAROLE– «Napoli-Inter è una partita importante, ma non decisiva. Sarà importante a livello psicologico per entrambe, chi vincerà avrà uno sprint mentale importante. 🔗internews24.com

Inter, stasera la Coppa Italia, ma la testa è già a Napoli: contro la Lazio Inzaghi sceglie il turnover pesante - Inter, questa sera c’è la Lazio in Coppa Italia, ma il pensiero di tutti è alla sfida di sabato contro il Napoli: ampio turnover di Inzaghi Questa sera l’Inter scende in campo a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia, ma i pensieri dei nerazzurri, tecnico Simone Inzaghi in primis, sono sul […] 🔗calcionews24.com

Damascelli: «Lazio e Napoli? Inter, dipenderà dalla testa di Inzaghi» - Damascelli si focalizza sui prossimi impegni dell’Inter, che dovrà vedersela prima in Coppa Italia contro la Lazio e poi con il Napoli in campionato. NELLA TESTA DI SIMONE – Tony Damascelli, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato dell’Inter che si è ritrovata in vetta alla classifica a pochi giorni dallo scontro diretto con il Napoli. Allo stesso tempo, secondo il giornalista, tanto dipenderà dalle prossime scelte di Simone Inzaghi che dovrà decidere, a detta sua, se rischiarsela anche in Coppa Italia oppure se preservare la sua squadra in vista del Diego Armando ... 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delusione Napoli e Inzaghi con la testa al Barça: cosa filtra su Lautaro; Serie A: Inter, dopo il Bayern c’è il Bologna. A 2,25 altri tre punti per Inzaghi. Napoli facile a Monza: 1,22 su Snai; Condò: Inter superiore al Napoli per testa e ritmo, Inzaghi è il miglior candidato per lo scudetto; INZAGHI, FURIA IN DIRETTA TV DOPO BOLOGNA-INTER: RIMESSA BATTUTA 13 METRI PIÙ AVANTI!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte e Inzaghi, la verità sullo scudetto - La capolista a Lecce, nerazzurri contro il Verona pensando anche al Barça. Esame finale per le opposte strategie dei due allenatori ... 🔗repubblica.it

Sky, Compagnoni: "Inzaghi? Se perde lo scudetto, uno in 4 anni sarebbe poco con questa rosa" - Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento di crisi dell'Inter con il Napoli che si è portato in testa alla classifica: “Ho avuto la sensazione di una squadra scarica mentalm ... 🔗informazione.it

Gazzetta svela la delusione di Inzaghi: "Non si è sentito tutelato per lo spostamento di Inter-Roma" - Simone Inzaghi non si è sentito tutelato nella vicenda che ha portato allo spostamento di Inter-Roma a domenica. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello ... 🔗tuttonapoli.net