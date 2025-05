Delitto di Garlasco un ex vigile del fuoco fa tremare Sempio

© Iltempo.it - Delitto di Garlasco, un ex vigile del fuoco fa tremare Sempio tremare Andrea Sempio. E che potrebbe minare l'intera versione sugli spostamenti della mattina del Delitto di Garlasco. Si chiama Antonio ed è un vigile del fuoco oggi in pensione la persona di cui gli inquirenti, lo scorso lunedì, avevano chiesto conto a Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, chiamata in caserma per alcuni chiarimenti riguardo a cosa avesse fatto la mattina del 13 agosto 2007, mentre veniva uccisa Chiara Poggi. Ma quando i carabinieri hanno fatto quel nome, la Ferrari ha avuto un malore. Perché quell'uomo lo conosce soltanto lei. Suo marito Giuseppe e il figlio Andrea non lo avevano mai sentito nominare. «Cosa c'entra?», ha chiesto la donna agli inquirenti. Ebbene, c'entra perché potrebbe far crollare l'alibi di Sempio, indagato nella nuova inchiesta poiché il suo Dna è compatibile con il profilo trovato sulle unghie della vittima. 🔗 Il racconto dell'uomo misterioso che faAndrea. E che potrebbe minare l'intera versione sugli spostamenti della mattina deldi. Si chiama Antonio ed è undeloggi in pensione la persona di cui gli inquirenti, lo scorso lunedì, avevano chiesto conto a Daniela Ferrari, la mamma di, chiamata in caserma per alcuni chiarimenti riguardo a cosa avesse fatto la mattina del 13 agosto 2007, mentre veniva uccisa Chiara Poggi. Ma quando i carabinieri hanno fatto quel nome, la Ferrari ha avuto un malore. Perché quell'uomo lo conosce soltanto lei. Suo marito Giuseppe e il figlio Andrea non lo avevano mai sentito nominare. «Cosa c'entra?», ha chiesto la donna agli inquirenti. Ebbene, c'entra perché potrebbe far crollare l'alibi di, indagato nella nuova inchiesta poiché il suo Dna è compatibile con il profilo trovato sulle unghie della vittima. 🔗 Iltempo.it

Delitto di Garlasco, spunta un nuovo nome nelle indagini: “È un ex Vigile del Fuoco” - Nelle scorse ore è spuntato un nuovo nome nelle indagini sul delitto di Garlasco. Un nome che i Carabinieri hanno fatto a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Durante la puntata del 30 aprile di 'Chi L'Ha Visto?' sono stati diffusi alcuni dettagli sull'identità di questa persona, nonostante viga il massimo riserbo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il nuovo nome del delitto di Garlasco è di un vigile del fuoco in pensione: «Si chiama Antonio e conosce la madre di Sempio» - Si chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco secondo «Chi l’ha visto» il nuovo nome coinvolto nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli, l’uomo non è indagato. È già stato sentito dai carabinieri, che ne hanno chiesto conto alla madre di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso della 26enne uccisa il 13 agosto di 18 anni fa. Gli attacchi di panico Quando lo scorso lunedì i carabinieri hanno fatto il nome del vigile del fuoco, oggi in pensione, Daniela Ferrari si sarebbe sentita male. 🔗open.online

Delitto di Garlasco. Svelato il supertestimone. È un ex vigile del fuoco - Ha un nome, Antonio, era vigile del fuoco a Garlasco prima di andare in pensione, e conosce la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari. È questa la nuova figura che spunta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Un’identità svelata ieri sera da Chi l’ha visto, dopo che i carabinieri lunedì scorso hanno fatto quel nome alla madre dell’unico (almeno per ora) nuovo indagato per il delitto della 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗quotidiano.net

