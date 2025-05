Delitto di Garlasco la famiglia di Chiara Poggi rimane convinta | Alberto Stasi è colpevole Le nuove indagini non cambiano nulla

© Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi rimane convinta: «Alberto Stasi è colpevole. Le nuove indagini non cambiano nulla» Stasi non solo non ha un alibi, ma ha sette gravi elementi a proprio carico» 🔗 Secondo l’avvocato Tizzoni, «come scritto a chiare lettere nelle sentenze,non solo non ha un alibi, ma ha sette gravi elementi a proprio carico» 🔗 Vanityfair.it

Delitto Garlasco, scontro tra i legali della famiglia di Chiara Poggi e i pm sulla nuova indagine: il mistero sull'intervista alle Iene di Alberto Stasi - Due processi paralleli, due storie legate al tragico passato del delitto di Chiara Poggi, che si intrecciano, seppur gli esiti sono diversi. Andrea Sempio, un nome che è emerso... 🔗leggo.it

Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi: “Dna Sempio non cambia responsabilità di Stasi” - La presenza di tracce di Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi non cambia in nessun modo la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco. E’ questa la posizione della famiglia della vittima che lo sottolinea in una memoria depositata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni in vista dell’incidente probatorio per Sempio. “La […] L'articolo Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi: “Dna Sempio non cambia responsabilità di Stasi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi parte civile nelle indagini. E Sempio rompe il silenzio - I genitori e il fratello di Chiara Poggi hanno deciso di costituirsi «in questo nuovo procedimento» come «persone offese dal reato», ritenendo che una conoscenza approfondita di tutti gli elementi probatori emersi nel processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 possa essere fondamentale per chiarire la posizione di Andrea Sempio. Lo hanno comunicato i loro legali, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. 🔗panorama.it

Chiara Poggi, l’ex comandante di Garlasco: “Indagini mai fatte a 360 gradi, Stasi forse è innocente” - Francesco Marchetto, primo investigatore sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, torna a parlare dopo 18 anni: "Scene caotiche, piste ignorate e pressioni ... 🔗fanpage.it

Delitto di Garlasco: “L’alibi di Andrea Sempio non intacca la accertata responsabilità di Alberto Stasi. Preoccupati da sistematica fuga di notizie” - Il legale della famiglia di Chiara Poggi: contro l’ex fidanzato 7 gravi elementi. Nelle scorse ore è stata svelata l’identità del misterioso “terzo uomo” ... 🔗msn.com

Delitto di Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “L'alibi di Andrea Sempio? Non significa che Alberto Stasi sia innocente” - Le indagini della procura di Pavia proseguono sull’ omicidio di Chiara Poggi avvenuto del 2007, dopo l’audizione in cui la madre di Andrea Sempio si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Daniela ... 🔗notizie.it