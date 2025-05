Delitto di Garlasco chi è il pompiere Antonio e come potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi

A parlare in tono polemico è l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, a seguito della diffusione delle notizie in merito ad un nuovo soggetto sul quale stanno indagando carabinieri e Procura: l'ex vigile del fuoco Antonio.Prima di entrare nel dettaglio di ciò che sappiamo in merito al prosieguo della nuova inchiesta sul Delitto di Garlasco, è bene precisare che l'impulso a queste nuove indagini è stato fornito proprio dai legali di Stasi, al momento l'unico condannato in via definitiva a 16 anni per aver ucciso Chiara. "Qualora detti presunti sviluppi abbiano un qualche fondamento circa l'alibi di Andrea Sempio, non intaccherebbero minimamente la accertata responsabilità di Alberto Stasi".

