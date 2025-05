Delirio Napoli quanti tifosi a Capodichino | entusiasmo incredibile! VIDEO

© Spazionapoli.it - Delirio Napoli, quanti tifosi a Capodichino: entusiasmo incredibile! (VIDEO)

tifosi a Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli di ritorno da Lecce: quanto entusiasmo, VIDEO stupendo.Il Napoli ha vinto per 1-0 a Lecce, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Si tratta di un successo importantissimo per avvicinarsi ancora di più al sogno Scudetto, distante solo 7 punti. Infatti, con questo successo gli azzurri mantengono intatta la possibilità di un pareggio da qui a fine campionato, senza quindi essere obbligati a vincere tutte le tre partite rimaste per laurearsi campioni.VIDEO- Folla di tifosi in attesa del Napoli a CapodichinoQuesta vittoria, arrivata in una delle gare più complicate fra quelle rimaste, ha inevitabilmente scatenato l’entusiasmo fra i tifosi. In tanti, così, si sono radunati all’aeroporto di Capodichino in attesa dell’arrivo del Napoli da Lecce, che avverrà nei prossimi minuti. 🔗 Folla diin attesa dell’arrivo deldi ritorno da Lecce: quantostupendo.Ilha vinto per 1-0 a Lecce, scatenando l’dei. Si tratta di un successo importantissimo per avvicinarsi ancora di più al sogno Scudetto, distante solo 7 punti. Infatti, con questo successo gli azzurri mantengono intatta la possibilità di un pareggio da qui a fine campionato, senza quindi essere obbligati a vincere tutte le tre partite rimaste per laurearsi campioni.- Folla diin attesa delQuesta vittoria, arrivata in una delle gare più complicate fra quelle rimaste, ha inevitabilmente scatenato l’fra i. In tanti, così, si sono radunati all’aeroporto diin attesa dell’arrivo delda Lecce, che avverrà nei prossimi minuti. 🔗 Spazionapoli.it

