Degrado in centro tra accampamenti e sporcizia | denuncia Presutti Pd

"Le immagini che documentano la realtà quotidiana sotto alcuni portici del centro di Pescara, in particolare nella zona tra piazza della Rinascita, via Carducci e Via Parini, sono un pugno nello stomaco e rappresentano una situazione non più tollerabile". Lo dichiara Marco Presutti, consigliere.

