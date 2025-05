Decreto Legge PA | tutte le novità per la scuola

Decreto Legge PA ha subito importanti modifiche durante la prima lettura alla Camera dei Deputati, avvenuta lo scorso 24 aprile. Diverse misure riguardano il settore scolastico, intervenendo su temi chiave come le assunzioni degli insegnanti di religione cattolica, il servizio figurativo del personale ATA e le risorse per l'edilizia scolastica.

Riserva 15% nei concorsi per servizio civile nazionale, copertura sanitaria per il personale scolastico, trasparenza nelle graduatorie: tutte le misure del Decreto PA - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PA, che introduce una serie di misure riguardanti anche la scuola. Queste vanno dal finanziamento della copertura assicurativa del personale scolastico al reclutamento nella Pubblica Amministrazione e la formazione dei dipendenti pubblici. Tra le novità principali, figurano lo stanziamento di fondi per l’assistenza sanitaria integrativa del personale scolastico, la possibilità di destinare una quota delle assunzioni ai professionisti con specializzazioni tecnologiche e l’adeguamento delle graduatorie del personale educativo. 🔗orizzontescuola.it

