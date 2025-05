Declino demografico in Italia | 29 milioni di lavoratori in meno entro il 2035

Le proiezioni demografiche indicano che, entro i prossimi 10 anni, la popolazione in età lavorativa in Italia calerà di 2.908.000 unità (-7,8%). A inizio del 2025 questa fascia demografica contava 37,3 milioni di persone e la Cgia prevede che la platea nel 2035 scenderà a 34,4 milioni dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione. Il fenomeno colpirà tutte le aree del Paese con le imprese destinate a subire dei contraccolpi molto preoccupanti anche per le difficoltà nel reperire giovani lavoratori. Nemmeno il ricorso alla manodopera straniera, per la Cgia, potrà risolvere completamente la situazione. Di conseguenza ci potrà essere un progressivo rallentamento del Pil e un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni anche sui conti pubblici.

Istat, Italia in declino demografico: il tasso di fecondità scende al minimo storico dal 1995 - Nel 2024, l'indice di natalità raggiunge un nuovo record negativo: mentre la popolazione diminuisce, le emigrazioni aumentano

Istat: «Impossibile invertire la tendenza dell'inverno demografico in Italia» - Non sarà possibile invertire la tendenza in corso dell'inesorabile «inverno demografico» che da tempo preoccupa il governo in Italia. È quanto emerge dall'audizione a Palazzo San Macuto davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica durante la quale sono stati sentiti i vertici dell'Istat. «Dal punto di vista strettamente demografico, come i nostri dati evidenziano possiamo dire che è impossibile.

Inclusione scolastica: in Italia il più alto tasso d'Europa (97%), ma solo 29,5% tra i 18 e i 24 anni ha al massimo il diploma di primo grado - Il modello italiano di inclusione scolastica è un modello per certi versi unico nel panorama europea e studiato anche in altre parti del mondo. In Europa esistono modello di inclusione scolastica che vanno dalla scelta da parte delle famiglie di scuole ordinarie o speciali, fino ad alcuni stati in cui si prevedono classi separate.

