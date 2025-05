Deadpool | Ryan Reynolds vorrebbe un film con gli X-Men

Deadpool & Wolverine è oramai parte della storia del cinema, ma quale sia il futuro del famoso X-Men rimane un mistero.Sono passati 9 mesi da quando il film Deadpool & Wolverine ha rotto una serie impressionanti di record diventando tra l'altro il film vietato ai minori con il più alto incasso nella storia del cinema (1.338 miliardi di dollari incassati al Box Office). Un nuovo film su Deadpool è al momento un pensiero molto lontano, ma ciononostante per il suo interprete Ryan Reynolds le strade creative da intraprendere sembrano chiare.Secondo alcune fonti affidabili riportate in rete dal the Hollywood Reporter, infatti, l'attoreproduttoresceneggiatore Ryan Reynolds starebbe pensando al futuro della sua creatura, ma non per un potenziale Deadpool 4, bensì per un film corale che includesse anche alcuni membri degli X-Men.

