Deadpool | Ryan Reynolds sta sviluppando un nuovo fillm in cui Wade Wilson non sarà protagonista

Deadpool sembra sia destinato a tornare sul grande schermo dopo il successo ottenuto con il film in cui è stato coinvolto, per la gioia dei fan, Wolverine. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, infatti, Ryan Reynolds starebbe sviluppando un nuovo progetto di cui non sarà comunque l'assoluto protagonista. Il possibile futuro del personaggio Deadpool & Wolverine ha incassato 1,338 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film vietato ai minori con i migliori incassi di sempre. Ryan Reynolds sembra stia sviluppando delle idee legate a un film di Deadpool in cui saranno coinvolti dei personaggi dei fumetti.

