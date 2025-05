© Juventusnews24.com - De Silvestri è carico per la partitissima di domani: «Che sfida! Domani sarà un grandissimo appuntamento. Juve senza Yildiz? I bianconeri valgono molto di più…»

Decarica a pallettoni Bologna: ladiun, a cui isi presenteranno al massimoIntervistato da La Stampa, Lorenzo Deha espresso un’opinione sulladitra Bologna e. La sua carica e la consapevolezza che inon sianodipendenti è stata manifestata attraverso le seguenti parole.BOLOGNA– «Cheun. Mancano quattro gare alle fine, direi proprio di sì. Per quanto ci riguarda, esserci è un motivo di orgoglio: siamo in gioco con avversari che potevano guardare anche più in alto, vedi la stessa, l’Atalanta, le romane»– «Ladi più: non scherziamo.dura. Thiago, da noi, ha fatto un bellissimo lavoro: ha preso il Bologna in corsa dopo Sinisa e ha cominciato a costruire». 🔗 Juventusnews24.com