De Laurentiis vuole Allegri | è lui la prima scelta se Conte lasciasse Napoli Sportmediaset

© Ilnapolista.it - De Laurentiis vuole Allegri: è lui la prima scelta se Conte lasciasse Napoli (Sportmediaset) Laurentiis sta per fare ritorno a Napoli e a breve terrà l’incontro con Antonio Conte per programmare la prossima stagione e cercare di trattenere il tecnico pugliese sulla panchina azzurra. Secondo Sport Mediaset, Massimiliano Allegri sarebbe il preferito di del presidente qualora l’allenatore dei partenopei decidesse di lasciare il capoluogo campano al termine del campionato.De Laurentiis pronto a incontrare Conte: Allegri l’alternativaSportmediaset scrive:“È atteso in questi giorni il faccia a faccia tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro del tecnico a Napoli. All’incontro sarà presente anche il ds Giovanni Manna. L’incontro tra le parti è previsto in città. Un tavolo per trovare un punto d’incontro, dopo le dure parole dell’allenatore post Monza, definire e progettare il futuro, oppure separarsi dopo una sola stagione insieme se Conte non riceverà le garanzie che chiede (rinforzare la squadra con 68 acquisti di livello). 🔗 Aurelio Desta per fare ritorno ae a breve terrà l’incontro con Antonioper programmare la prossima stagione e cercare di trattenere il tecnico pugliese sulla panchina azzurra. Secondo Sport Mediaset, Massimilianosarebbe il preferito di del presidente qualora l’allenatore dei partenopei decidesse di lasciare il capoluogo campano al termine del campionato.Depronto a incontrarel’alternativascrive:“È atteso in questi giorni il faccia a faccia tra Antonioe Aurelio Deper discutere del futuro del tecnico a. All’incontro sarà presente anche il ds Giovanni Manna. L’incontro tra le parti è previsto in città. Un tavolo per trovare un punto d’incontro, dopo le dure parole dell’allenatore post Monza, definire e progettare il futuro, oppure separarsi dopo una sola stagione insieme senon riceverà le garanzie che chiede (rinforzare la squadra con 68 acquisti di livello). 🔗 Ilnapolista.it

Su altri siti se ne discute

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo) - Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Repubblica) Antonio Corbo su Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro di Conte al Napoli: Scrive Corbo: La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. 🔗ilnapolista.it

Allegri-Napoli, la rivelazione sorprende tutti: coinvolto De Laurentiis - Incredibile rivelazione su un possibile arrivo di Allegri al Napoli: coinvolto anche Aurelio De Laurentiis nel racconto. Il Napoli sta volando sulle ali dell’entusiasmo grazie ad Antonio Conte. Dopo il decimo posto dello scorso anno, gli azzurri sono volati in classifica e a nove giornate dalla fine sono ancora in gioco per la vittoria dello Scudetto. Tante, così, di quelle squadre che nella scorsa estate hanno “snobbato” l’attuale allenatore azzurro si staranno così mangiando le mani dinanzi ai grandi risultati. 🔗spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Criscitiello annuncia: De Laurentiis vuole Allegri al Napoli se Conte va via; Criscitiello: “A Napoli De Laurentiis vuole Allegri se va via Conte. Ecco il motivo”; Galeone rivela: De Laurentiis stima molto Allegri ma ci sono Real, Milan e Roma...; Criscitiello: Conte è stufo di De Laurentiis ma anche ADL preferirebbe un divorzio a fine stagione! Il Napoli guarda ad Allegri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, De Laurentiis incontrerà Conte: conferma o addio? Spunta Allegri - Agenda fitta per il presidente di rientro dalle Maldive, ci sono anche la questione stadio e nuovo centro sportivo ... 🔗msn.com

Criscitiello annuncia: "De Laurentiis vuole Allegri al Napoli se Conte va via" - Perché alla Juve pensano a tutti ma a lui no? Perché a Napoli De Laurentiis vuole Allegri se va via Conte? Un motivo ci sarà. I Presidenti si parlano e seppur tutti riconosciamo le sue qualità ... 🔗msn.com

Fasano: "De Laurentiis vuole Kean e Beukema, su Allegri..." - Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha pubblicato un messaggio sui social facendo un focus sulla società rossonera. Il cronista scrive quanto segue: 'Attenzione al Milan, potrebbe affondar ... 🔗informazione.it