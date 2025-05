Dazi Cina e Ue gettano l’amo a Washington

Dazi, Cina e Ue gettano l'amo a Washington Bruxelles è pronta ad aumentare gli acquisti di beni Usa per 50 miliardi di euro, ma chiede alla Casa Bianca di levare le tariffe al 10%. Il Dragone apre ai colloqui con gli Stati Uniti e valuta una stretta sui «precursori» utili alla produzione del Fentanyl. Borse in rialzo.Il colosso della telefonia Huawei usa i think tank per eludere il (lasco) ostracismo dopo lo scandalo corruzione.Lo speciale contiene due articoli

Trump: "Nessuna pausa ai dazi, la Ue dovrà comprare energia da noi" | Cina: "Non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine" - Bozza di risposta Ue, Palazzo Chigi: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno". Nuovo crollo sulle Borse europee: Piazza Affari chiude a -5%. 🔗tgcom24.mediaset.it

Dazi Usa: l’Ue risponde con tariffe del 25 per cento, la Cina si spinge fino all’84 per cento - Usando un’espressione piuttosto colorita, Donald Trump ha affermato che sono molti i Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» sui dazi con gli Stati Uniti. Ma intanto l’Unione europea e la Cina, ossia i principali avversari del tycoon nella guerra delle tariffe, hanno replicato con controdazi al presidente americano. Bruxelles ha dato il via libera ad aliquote del 25 per cento, che verranno applicate in tre tranche. 🔗lettera43.it

Trump, ecco i dazi (reciproci): 20% alla Ue e 34% alla Cina. «Siamo stati saccheggiati, l?America sarà più ricca» - È una giornata fredda e nuvolosa a Washington e nel Rose Garden le bandiere americane fanno da sfondo in modo solenne, come in una grande festa patriottica. Donald Trump ha preparato «il... 🔗ilmessaggero.it

Dazi, ora si tratta. La Cina apre alla proposta Usa - Prove di disgelo sui dazi lungo l'asse Washington-Pechino. La Cina ha, infatti, dichiarato di «valutare» un'offerta degli Stati Uniti per colloqui sulle tariffe e che gli Usa hanno «preso l'iniziativa ... 🔗msn.com

La Cina cambia strada: così Pechino aggira i dazi Usa lasciando Ue e Italia fuori dalle rotte che contano - La Cina risponde ai dazi americani investendo in Africa, Asia e Sudamerica. E l’Europa rischia di perdere terreno nel commercio globale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Dazi, Ft: Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi. Cina valuta offerta Usa per colloqui - La Cina valuta l'avvio di colloqui con gli Stati Uniti sui dazi, ma chiede la rimozione preliminare di quelli unilaterali per garantire sincerità nel dialogo. 🔗ilsole24ore.com