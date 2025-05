Dazi auto tariffe al 25% sui componenti | chi ci guadagna davvero

Dazi auto, al netto di qualche aggiustamento in corso d'opera. Dal 3 maggio sono entrati in vigore negli Stati Uniti i nuovi Dazi del 25% su motori, cambi e altri componenti importati per auto.Le maggiori tariffe si inseriscono nella più ampia politica protezionistica dell'amministrazione Trump, volta a rilanciare la produzione industriale interna. Ma non solo: i Dazi, come è evidente, sono anche uno strumento negoziale.Dazi come strumento di pressioneIl settore automobilistico statunitense è fortemente dipendente dalle importazioni: il 60% dei componenti e quasi la metà dei veicoli sono importati.Nei giorni precedenti, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che attenua temporaneamente l'impatto delle nuove misure, introducendo rimborsi per le case automobilistiche che producono e vendono negli Usa, fino al 3,75% del valore della vettura.

Dazi, Trump: «Dal 2 aprile tariffe del 25% su tutte le auto non prodotte negli Usa». Von der Leyen: «Profondo rammarico» - Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti, che entreranno in vigore a partire dal 2 aprile. «È l’inizio della liberazione dell’America, ci riprenderemo i soldi che ci sono stati portati via da altri Paesi», ha detto il presidente Usa parlando dallo Studio Ovale. «Se le aziende produrranno le auto negli Stati Uniti non ci saranno dazi», ha precisato ancora Trump, aggiungendo inoltre che la mossa «incoraggerà» i produttori di automobili a investire negli Usa. 🔗open.online

Trump annuncia dazi al 25% su auto: dall’Ue una lista di ‘contro-tariffe’ per colpire gli Usa - L'ultimo affondo del Tycoon si preannuncia catastrofico per le industrie automobilistiche mondiali, già indebolite dalla transizione energetica e dalla crisi economica. L'Ue ha annunciato di essere al lavoro su una lista di prodotti su cui applicare le tariffe rialzate al fine di provocare danni economici agli Usa e di ridurre al minimo l'impatto sull'economia Ue L'articolo Trump annuncia dazi al 25% su auto: dall’Ue una lista di ‘contro-tariffe’ per colpire gli Usa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Stangata Trump: "Stati Uniti derubati, ora dazi reciproci. Auto, subito il 25%. Europa patetica, tariffe del 20%" - Donald lancia l'"Independence day" e presenta un dossier: "Da anni il mondo mette barriere doganali, torneremo ricchi. Faremo pagare metà di ciò che paghiamo noi". Base minima al 10% per Londra, 34% a Pechino. Giù dollaro e Wall Street 🔗ilgiornale.it

