Davide Locatelli dalla musica al pallone | la sua agenzia prende in carico la gestione dell’Almè Calcio

Una nuova partnership tra. È quella tra, pianista bergamasco che da anni vive e lavora a Los Angeles, e la società ASDC Almè. Ladella prima squadra – che milita in Promozione – è stata infatti ufficialmente affidata alla DaveAgency, l’di comunicazione di proprietà dell’artista originario di Valbrembo.“La DaveAgency, con sede a Los Angeles, porta una ventata di freschezza e innovazione nel mondo calcistico di Almè, unendo competenze professionali in ambito comunicativo e strategico a una visione moderna e ambiziosa del. Un mix di passione, creatività e determinazione che ha convinto il club a dare fiducia a questa realtà” si legge in un comunicato congiunto diffusosocietà e dall’. “Il presidente Bruno Crotti e il vicepresidente Cristian Gasparini si dichiarano orgogliosi di annunciare questa importante collaborazione, convinti che rappresenti un passo fondamentale per la crescita e l’evoluzione del progetto Almè”. 🔗 Bergamonews.it