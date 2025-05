David di Donatello 2025 | nomination dove vederli… e il divo Timothée Chalamet

© Panorama.it - David di Donatello 2025: nomination, dove vederli… e il divo Timothée Chalamet David di Donatello 2025, considerati i “Premi Oscar” del nostro Paese. L’evento, giunto alla 70ª edizione, andrà in onda mercoledì 7 maggio in prima serata su Rai 1, con inizio alle 21:30, e vedrà alla conduzione Mika ed Elena Sofia Ricci, segnando così una novità: dopo sette anni, Carlo Conti non sarà sul palco in veste di conduttore.Per chi si trova a Roma, l’appuntamento è a Cinecittà, dove già si prevede l’arrivo di fan in cerca di selfie e autografi. Per tutti gli altri, la diretta su Rai 1 resta l’unica opzione – a meno di sorprese: la cerimonia coincide infatti con l’apertura del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Se la fumata bianca dovesse arrivare subito, non è escluso che la programmazione possa subire variazioni per lasciare spazio agli approfondimenti di attualità. 🔗 Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano: la cerimonia di consegna deidi, considerati i “Premi Oscar” del nostro Paese. L’evento, giunto alla 70ª edizione, andrà in onda mercoledì 7 maggio in prima serata su Rai 1, con inizio alle 21:30, e vedrà alla conduzione Mika ed Elena Sofia Ricci, segnando così una novità: dopo sette anni, Carlo Conti non sarà sul palco in veste di conduttore.Per chi si trova a Roma, l’appuntamento è a Cinecittà,già si prevede l’arrivo di fan in cerca di selfie e autografi. Per tutti gli altri, la diretta su Rai 1 resta l’unica opzione – a meno di sorprese: la cerimonia coincide infatti con l’apertura del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Se la fumata biancasse arrivare subito, non è escluso che la programmazione possa subire variazioni per lasciare spazio agli approfondimenti di attualità. 🔗 Panorama.it

David di Donatello 2025, conducono Elena Sofia Ricci e Mika: tutte le nomination - I David di Donatello 2025 andranno in onda il 7 maggio su Rai1 con la conduzione di Elena Sofia Ricci e Mika. Sono state rese ufficiali tutte le candidature dei film di questa settantesima edizione. Testa a testa tra Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino con 15 candidature a testa.

David di Donatello 2025: Trionfano nelle nomination Berlinguer e Parthenope! - L'edizione numero 70 vede in pole position Berlinguer e Parthenope, entrambi con ben 15 nomination! Un testa a testa emozionante per il titolo di miglior film e miglior regia. Berlinguer vs Parthenope: La sfida al miglior film Andrea Segre e Paolo Sorrentino si sfideranno a colpi di regia e sceneggiatura originale.

Ai David di Donatello 2025, è in nomination anche L'arte della gioia

David di Donatello 2025, Timothée Chalamet sarà a Roma e riceverà il David Speciale

David di Donatello 2025: chi sono le tre registe candidate per miglior film e regia e i temi forti dei loro film - Ai David di Donatello 2025, tre donne concorrono per miglior film e regia: Francesca Comencini, Maura Delpero e Valeria Golino.

David di Donatello 2025, David Speciale a Timothée Chalamet - Anche Timothée Chalamet riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello